Lecce, rifinitura a porte aperte

LECCE – Il Lecce si è ritrovato questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una sessione di allenamento. Tutti i giallorossi hanno lavorato agli ordini di mister Baroni ad eccezione di Di Francesco, che prosegue nel lavoro personalizzato. Per domani è in programma la seduta di rifinitura, alle 11:00 al Via del Mare a porte aperte per tifosi e giornalisti, e domenica sera la gara casalinga con il Bologna, ultima di campionato.