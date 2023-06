Emozione Baschirotto: “La salvezza? Tante lacrime di gioia”

LECCE (di Carmen Tommasi) – La salvezza con il suo Lecce in serie A e la convocazione in Nazionale azzurra da parte del c.t Roberto Mancini in una sola settimana, una settimana che per Federico Baschirotto è stata speciale e sarà indimenticabile: “Questa è stata una settimana incredibile, giorni pazzeschi, faccio fatica a descrivere le emozioni. Dopo la partita -ha dichiarato il giocatore giallorosso- mi sono lasciato andare alle lacrime di gioia per tutti i sacrifici fatti per questa salvezza. La chiamata inaspettata di Mancini mi ha reso orgoglioso del percorso fatto, sono emozionatissimo”.

BREVE RESOCONTO – Il campionato dei giallorossi non è stato sicuramente tutto in discesa, ma è stato contraddistinto da alti e bassi: “Forse il momento peggiore della stagione si è avuto con quel periodo di calo in cui non riuscivamo a vincere, dopo la partita con l’Atalanta. Rialzarci è stato difficile ma piano piano siamo riusciti a portare a casa l’obiettivo”.

DA RICORDARE – La sua è stata sicuramente una stagione importante e da incorniciare: “Se ho fatto una grande stagione è merito anche dei miei compagni e di tutto lo staff, mi hanno sempre supportato. Sono cresciuto tanto, sia a livello calcistico sia a livello umano. Questa squadra mi ha dato tanto, vedevo compagni che non mollavano mai e davano tutto. Partita dopo partita mi sentivo bene, miglioravo continuamente”.

SEMPRE CARICHI – A chi gli chiede se c’è stato un momento in cui ha dubitato sulle potenzialità della squadra, risponde così: “Non avevamo il dubbio di non potercela fare, credevamo nel nostro lavoro, sapevamo che potevamo farcela, ci abbiamo sempre creduto. “Abbiamo acquisito consapevolezza della nostra forza di partita in partita. Anche quando perdevamo avevamo tenuta mentale, non mollavamo nelle difficoltà. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza di essere un gruppo”.

RICORDANDO – Poi, Baschirotto riflette sulla sua gara stagionale migliore e sull’intervento più bello: “La partita più bella probabilmente è stata la vittoria in casa con l’Atalanta. L’intervento più difficile è stato in scivolata su Brahim Diaz in casa mente calciava a porta vuota”.

UNA DEDICA – L’obiettivo salvezza conquistato ha una o più dediche speciali: “Dedico la salvezza alla mia famiglia, alla mia ragazza, al mio procuratore e a questa città meravigliosa che ci ha dato tanto. Dedico la salvezza anche ai miei compagni”.

SUPER SAMUEL – Poi, un pensiero e un ricordo speciale per il compagno Samuel Umtiti: “Nel 2018 io giocavo in serie D e Umtiti giocava il mondiale, guardavo le sue partite. Fra me e me pensavo che sarebbe stato bello un giorno arrivare lì dov’era lui. Ritrovarselo qui è emozionante. Delle volte faccio fatica a crederci che un mio compagno di squadra ha vinto il mondiale. Ci ha dato tanto a tutti, è un calciatore eccezionale e una grandissima persona. Un attaccante mi ha chiesto la maglia? Sono sempre stato io il primo a chiederla ai miei avversari. Quando la chiedevo me la chiedevano sempre in cambio, è stata reciproca”.

ANCORA LECCE – Infine, sul suo futuro non si sbilancia più di tanto: “Sono uno che lavora tanto sul presente per raggiungere gli obiettivi. Ora voglio godermi questa serie A che abbiamo raggiunto tutti insieme. Cercheremo di battere il Bologna in casa per festeggiare al meglio”.