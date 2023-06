E’ il Pasticciotto Day, una giornata gustosissima e salentinissima!

LECCE – Mai giornata è stata più dolce e gustosa di questa! Sto parlando del Pasticciotto day, l’evento dedicato al simbolo della tradizione dolciaria salentina ormai riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. E festeggiato in tutto il mondo! Anche in Francia, in Brasile e in Spagna, così come in cento pasticcerie del nostro territorio, il pasticciotto è stato offerto a un prezzo speciale. Un prezzo piccolissimo per un sapore grandissimo. Il Pasticciotto day è ormai un vero e proprio evento fieristico. Quattro ore di attività e degustazioni, con laboratori di pasticceria a cielo aperto e la preparazione in diretta di migliaia di pasticciotti a cura dei Maestri Pasticceri di Confartigianato Imprese Lecce, che appena sfornati inebrieranno di dolce profumo Piazza Mazzini, il cuore di Lecce. L’intero ricavato sarà devoluto a Fondazione Umberto Veronesi, a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza. In piazza Mazzini è stato allestito anche un percorso espositivo e di degustazione di altre tipicità dolciarie salentine. Un’occasione in più per scoprire le tipicità che contraddistinguono la nostra tradizione. Quest’anno, inoltre, l’evento si arricchisce del concorso fotografico “Pasticciotto Photo Contest”. Una giornata gustosissima, dolcissima, salentinissima. Potrebbe andare meglio di così?