Brindisi: direttore sportivo in arrivo

BRINDISI – Il Brindisi ha scelto il direttore sportivo che affiancherà mister Ciro Danucci. Sembrerebbe infatti trovato l’accordo con Massimo Cerri, adesso all’Alessandria, pronto a firmare un biennale per proiettarsi al futuro sulla base della continuità.

Dunque dopo la riconferma dell’allenatore e del direttore generale è in dirittura d’arrivo un esperto direttore sportivo.

Il Brindisi è quasi pronto per tuffarsi nella costruzione della nuova squadra, compito che spetterà appunto a diesse e mister.

Tra le riconferme dei calciatori che hanno conquistato la serie C sembrano esserci Sirri, Cancelli, Gorzelewski, D’Anna e Opoola si partirà da queste colonne e si costruirà la squadra intorno, potrebbero esserci altre riconferme ma è certo che sarà una squadra con un mix di giovani e elementi di esperienza.

In serie C serve anche gente di categoria che ha già respirato l’aria e la durezza dei campi della prima categoria del professionismo.

Intanto prima di definire il budget il direttore generale Valentini sicuramente scenderà in campo per trovare nuovi partner e sponsorizzazioni utili ad investire le somme giuste per disputare un campionato di serie C tranquillo.