Taranto, Antonini interessa a diversi club, Tommasini potrebbe tornare

Tutto tace in casa Taranto per quanto riguarda la questione dell’ingaggio di un direttore sportivo, eppure deve essere uno dei primi tasselli da sistemare prima di pensare al resto.

Intanto mister Ezio Capuano ha avuto il suo staff riconfermato con l’allenatore Vincenzo Marinacci e il preparatore atletico Giuseppe Ciciriello.

Dunque manca un diesse per completare l’organico che insieme a Capuano disegnerà le sorti del prossimo Taranto, targato 2023-24.

Sul fronte calciomercato suonano sirene per il difensore centrale Matias Antonini che potrebbe rappresentare una ricca plusvalenza oltre al grimaldello per aprire la porta ad altre trattative, sono diverse le ipotesi per il difensore: dall’Empoli al Palermo ma anche il Cittadella sembra interessato.

Dunque Antonini potrebbe anche sbarcare in serie A o in serie B e sarebbe difficile trattenerlo tarpando le ali delle sua ambizioni.

In entrata, così come abbiamo già detto, è stata formulata la richiesta al Pisa per avere ancora l’attaccante Christian Tommasini, autore di 8 gol nella passata stagione e profilo molto gradito a Ezio Capuano che continua ad avere un sogno nel cassetto: Sasà Caturano legato, però al Potenza fino al 2025.

Inoltre per la difesa sembrerebbe finito nel mirino rossoblù il difensore centrale dell’Empoli, Gabriele Guarino, classe 2004, originario di Molfetta.