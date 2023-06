Premio “Industria Felix 2023” al lido 5 Vele

SALENTO – Le Cinque Vele, noto lido situato a Pescoluse, nella marina di Salve, è stata premiato nei giorni scorsi con l’Award Premio Industria 2023 per essere una tra le migliori aziende pugliesi nel settore del turismo per eccellenza.

Il titolare, Alessandro Stivala, a nome della sua famiglia ringrazia tutti per la stima ricevuta e aggiunge “ Fare turismo di alto livello in Puglia e nel Salento non è un lavoro semplice, sono però convinto che se più imprenditori sposano una visione comune e credono fermamente nel medesimo fine, abbracciando l’obiettivo del bene universale e cambiando prospettiva da un lato, rispettandone la dignità e i valori e, dall’altro ponendo l’attenzione verso il territorio, proteggendone la storia e le tradizioni, il traguardo sarà raggiungibile, se non nel breve, certamente nel medio periodo.”

“Il punto di partenza, conclude l’imprenditore, siamo proprio noi imprenditori che, in quanto già creatori e sognatori, riusciamo a vedere oltre la siepe e questo nostro sguardo proiettato verso l’alto ci permette di continuare a creare, puntando a mete sempre più elevate, mettendo in piedi azioni virtuose e reali che si ripercuotono e si ripercuoteranno in maniera positiva sull’intera collettività.”