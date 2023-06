NBB, dopo Vitucci saluta anche Giofrè

BRINDISI – In casa New Basket Brindisi, dopo coach Frank Vitucci saluta anche il direttore sportivo Simone Giofrè facendo calare il sipario su una carrellata di ricordi indimenticabili per gli amanti brindisini del basket.

Entrato a far parte dello staff dirigenziale nell’estate del 2018 in qualità di Direttore sportivo e Responsabile Scouting Internazionale, ha scritto pagine bellissime ricche di emozioni.

Il suo lavoro non è passato inosservato ed è stato premiato come miglior dirigente LBA nelle stagioni 2018/19 e 2020/21.

Dunque si conclude così dopo cinque stagioni sportive la sua esperienza con la Happy Casa Brindisi.

La società del presidente Marino ha ringraziato il dirigente per il lavoro svolto augurandogli il meglio per il suo futuro professionale.

Un futuro che si svilupperà a Treviso, manca infatti l’ufficialità ma ritroverà Vitucci per una nuova avventura insieme con la maglia della Nutribullet Treviso.

Adesso invece per la New Basket Brindisi è tempo di decidere a chi affidare il timone dell’area tecnica e anche quello della squadra: cercasi direttore sportivo e allenatore. Iniziano a circolare diversi nomi che però restano nel recinto delle ipotesi, nulla di ufficiale tranne che si è appena chiuso il sipario sulle avventure in biancazzurro di coach Vitucci e del diesse Giofrè.