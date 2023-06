Nardò, colore e calore e il sogno serie C

Nardò ha voglia di calcio e lo ha dimostrato stringendosi intorno alla squadra di mister Ragno che dopo una cavalcata eccezionale ha vinto i play off del Girone H della serie D battendo a domicilio la Cavese, squadra che per quasi tutto il campionato ha comandato la vetta della classifica prima del declino e della sconfitta col Brindisi nello spareggio e successivamente nella finale playoff col Nardò.

Per il Toro adesso la serie C è ad un passo, è dietro l’angolo, e la società neretina spera nel ripescaggio, è pronta, ma non c’è nulla di ovvio o scontato, non sarà semplice ma il Nardò e i suoi tifosi sognano. Sognare non costa nulla.

Il popolo granata sta vivendo emozioni incredibili e la squadra ha fatto il suo dovere.

Le immagini di calore e vicinanza, di colore e passione vissute per tutto l’anno ed amplificate dopo la vittoria della gara play off, prima in città e poi al ritorno della squadra allo stadio testimoniano l’amore per questa squadra di calcio che per tutta la stagione ha appassionato restando sempre a ridosso della vetta, merito di una società intelligente che ha messo nelle mani di un allenatore valido, mister Ragno, del materiale umano e tecnico che adesso meriterebbe di sbarcare in serie C.

Quel che accadrà lo scopriremo.