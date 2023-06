Letturisti Aqp, nel 2023 126 assunzioni: internalizzazione più vicina

LECCE- Subito 126 assunzioni nel 2023 per coprire i posti liberati dai pensionamenti. Entro il 2026 saranno assunti 210 lavoratori, tra questi anche 42 letturisti.

La Giunta Regionale, durante l’ultima seduta regionale del 31 maggio, ha autorizzato

la società ad assumere per il 2023 ben 126 lavoratori . Il piano strategico approvato, riporta , anche che nel periodo 2023-2026 saranno effettuate 210 assunzioni, a fronte di 199 cessazioni, in queste assunzioni rientrano anche i 42 letturisti che combattono una battaglia sindacale che dura da olte 10 anni, per la ricollocazione all’interno dell’ Acquedotto Pugliese i quali, potrebbero essere assunti sin da subito