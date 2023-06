Lecce-Bologna: 986 posti in più in Tribuna Est Superiore

LECCE – Con una nota l’U.S. Lecce ha comunicato che la capienza della Tribuna Est Superiore verrà ulteriormente incrementata di 986 nuovi posti già a partire dalla gara Lecce–Bologna. I relativi biglietti, insieme a quelli del sub-settore, tribuna est inferiore lato settore ospiti, saranno messi in vendita a partire dalle ore 16.00 di oggi. Una volta terminata questa dotazione di tagliandi, saranno immediatamente messi in vendita i biglietti relativi ai posti c.d. “a visibilità ridotta” , circa 2.000.

Questa la nota integrale:

“L’U.S. Lecce comunica che, in data odierna, la C.P.V.L.P.S. della Provincia di Lecce a seguito di sopralluogo sul cantiere, ha espresso parere favorevole sulla nuova istanza presentata dalla Società in merito all’utilizzo di 2 ulteriori sub settori del “Crescent” (ES 4 e ES 3), sino ad oggi soggetti a limitazione.

La capienza della Tribuna Est Superiore viene, pertanto, ulteriormente incrementata di n. 986 posti già a partire dalla gara Lecce – Bologna di domenica prossima. Anche questo ulteriore obiettivo è stato ottenuto grazie alla verifica positiva dello stato di avanzamento dei lavori che hanno interessato in particolare i sub settori autorizzati. Una volta terminata questa dotazione di tagliandi, saranno immediatamente messi in vendita i biglietti relativi ai posti c.d. “a visibilità ridotta” (circa 2.000). L’U.S. Lecce ringrazia le autorità coinvolte e tutti i componenti della C.P.V.L.P.S. per la disponibilità e la collaborazione prestata al fine di ottenere tale risultato”.