La Capitaneria di porto ha fiducia nelle generazioni future

GALLIPOLI – La Capitaneria di porto di Gallipoli è stata presente alla giornata conclusiva del progetto formativo finalizzato all’educazione alla legalità e alla bellezza attraverso il sostegno dell’empowerment individuale e di gruppo in un contesto culturale, naturalistico e marinaresco rivolto alle giovani e future generazioni. Nei mesi passati, il personale della Capitaneria di porto ha tenuto dei meeting con studenti di alcuni istituti superiori della provincia con grande ed entusiasmante partecipazione da parte degli alunni, testimonianza del loro impegno per il futuro. Un’esperienza concreta di avvicinamento alle tematiche ambientali e di sicurezza in mare nel loro percorso formativo e didattico. Nella serata conclusiva tenutasi a Nardò, gli studenti hanno raccontato la nostra Carta Costituzionale con uno spettacolo teatrale. L’impegno profuso di questi giovani studenti e il lavoro di sensibilizzazione della Capitaneria di porto così come di Associazioni come quelle coinvolte in questo progetto lasciano ben sperare in un futuro dove nelle parole “ambiente, biodiversità ed ecosistemi” si potrà riporre la fiducia di tutti.