Il Brindisi si tiene ben stretto Valentini

Tassello dopo tassello continua la costruzione del nuovo Brindisi che calcherà i campi della serie C.

Dopo la conferma meritata sul campo da mister Ciro Danucci, è arrivata la riconferma per il Direttore Generale Pierluigi Valentini che ha messo nero su bianco su un contratto che lo legherà alla società brindisina per altri due anni.

Così come ha sottolineato il presidente Daniele Arigliano, con Valentini è stato intrapreso un percorso virtuoso di crescita che non abbraccia solo l’aspetto tecnico, ma anche quello del management.

Valentini è molto amato dai tifosi biancazzurri non solo per le sue capacità e qualità lavorative ma anche per una schiettezza che lo contraddistingue e per il carattere focoso che si accende per la passione con cui si approccia al suo lavoro.

Ed è facile fare un esempio, a novembre 2022 quando il Brindisi non passava un buon momento, al termine della gara persa col Matera, in sala stampa Valentini fu profeta: “Questo campionato lo vince il Brindisi, segnatevi giorno e ora in cui ve lo sto dicendo”.

All’epoca con la Cavese che volava letteralmente in classifica sembrò un azzardo troppo grande ma la squadra e l’allenatore hanno compiuto la cavalcata fino alla gioia finale ed oggi Valentini potrebbe dire: ve lo avevo detto.

Ma adesso avrà modo per godersi anche quella bella profezia che è diventato il sogno di una città che dopo 33 anni è tornata nel professionismo.