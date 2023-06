Donna investita mentre attraversava le strisce pedonali

LECCE – Una donna è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali. L’incidente si è verificato in pieno centro a Lecce, lungo i viali della città, nei pressi della villa Comunale, tra Via Cavallotti e via Imperatore Adriano. Grazie al racconto dei testimoni, gli agenti della Polizia municipale hanno potuto ricostruire parzialmente i fatti: la malcapitata era in procinto di attraversare le strisce pedonali quando un’auto in transito l’ha travolta. L’impatto è stato forte abbastanza al punto da far cadere con violenza la donna sull’asfalto. Repentinamente intervenuti gli operatori del 118 a soccorrere la donna, trasportata poi in codice giallo all’ospedale di Copertino per ulteriori accertamenti.