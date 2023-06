Blitz nella masseria, un arresto e oltre kg di droga sequestrato

MONTERONI – A Monteroni la polizia di Stato ha arrestato un uomo e ha sequestrato oltre 1 kg. Di sostanza stupefacente tra marijuana e cocaina ed una serra per la coltivazione della canapa. In manette è finito un 40enne a seguito di una mirata perquisizione presso una masseria alla periferia del comune di Monteroni. Con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, gli specialisti antidroga della Questura di Lecce hanno setacciato tutti gli ambienti dell’immobile, rinvenendo occultati in diversi punti più buste di droga per un peso complessivo di circa 1 kg e 150 gr., oltre a circa un etto di cocaina, non ancora confezionata in dosi per la vendita.