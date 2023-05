Trasporto pubblico, c’è il piano con la “nuova” Sgm pubblica

LECCE – È partito ufficialmente l’iter per l’affidamento in house providing del servizio di trasporto pubblico urbano ad Sgm, società per azioni diventata a capitale totalmente pubblico dallo scorso dicembre. La relazione di affidamento è stata infatti trasmessa dal Comune di Lecce all’Autorità di regolazione dei trasporti, la quale adesso avrà 45 giorni di tempo per verificare la sussistenza di tutta una serie di condizioni. Dopodiché il Piano economico finanziario del servizio di trasporto pubblico sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale.

Tante le novità in serbo, a partire dal progressivo incremento dei chilometri che i bus urbani leccesi percorreranno, ben 900 mila in più: da circa 1.560.000 km all’ anno si passerà, infatti, a oltre 2.400.000, finanziati come servizi minimi dalla Regione Puglia. Questo comporterà anche una significava estensione degli orari di circolazione dei bus – dalle 6 alle 22 nel periodo invernale e dalle 6 alle 24 in quello estivo – e un aumento delle frequenze dei mezzi di trasporto: ogni 11, 12 o 13 minuti nelle fasce orarie di punta.

Cambia anche il Piano tariffario del servizio di trasporto pubblico urbano per semplificare e ridurre i titoli di viaggio: sarà infatti introdotto il biglietto di “corsa semplice”, al prezzo di 1,20 euro che potrà essere utilizzato su tutti i mezzi per 60 minuti.

Sul fronte degli abbonamenti ordinari saranno a disposizione abbonamenti settimanali a 12 euro, mensili a 30 o annuali a 280, ma saranno anche previsti abbonamenti agevolati per gli utenti con Isee inferiore a 12.500 euro e pensionati e studenti con Isee inferiore o uguale a 15mila euro.

L’affidamento a Sgm prevede anche investimenti da parte della società per un totale di 8 milioni di euro e comporterà un progressivo incremento del personale della società. Nella relazione sono anche riportati gli i investimenti strategici in corso da parte dell’amministrazione comunale sul sistema di mobilità pubblica in città, tra i quali spiccano la realizzazione al Foro Boario del nuovo “Hub dell’intermodalità” e la riqualificazione della circonvallazione interna.

“La nuova Sgm pubblica offrirà ai leccesi un servizio capillare e frequente – ha detto a tal proposito il sindaco Carlo Salvemini – che consentirà di sgravare la città dell’eccessivo carico di automobili private che la attraversa quotidianamente e di poter percorrere e attraversare la città in maniera sicura e veloce usando i mezzi pubblici”.