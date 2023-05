Nuove corse in vista dell’estate, riparte Salento in Bus

LECCE – Nuovi servizi saranno a disposizione dei cittadini grazie a Salento in Bus: 13 linee principali confermate e 15 linee secondarie per una percorrenza di circa 500 km per tutto il territorio salentino. Sono stati migliorati i servizi offerti ai cittadini per consentire agli stessi di raggiungere le località costiere senza una spesa ingente di denaro. Per facilitare l’acquisto dei titolo di viaggio è stata resa disponibile l’app Cotrap che consente anche di avere i propri luoghi preferiti a portata di smartphone.

Il servizio sarà disponibile a partire dal 15 giugno e sarà attivo sino al 10 settembre.