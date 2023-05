Lecce, Persson e Hasic in Nazionale

LECCE – “L’U.S. Lecce comunica che i calciatori Joel Voelkerling Persson e Emin Hasic sono stati convocati in Nazionale Under 21 svedese in occasione della gara Gibilterra – Svezia, in programma il 19 giugno, valevole per la qualificazione agli Europei Under 21 del 2025“: così il club giallorosso nel comunicare la comunicazione in giallorosso dei due calciatori.