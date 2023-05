“Illuminate 2023”: Lecce diventa capitale dell’Information Tecnology

LECCE – Sta per iniziare a Lecce “Illuminate 2023”, la manifestazione ideata da Commedia, Iamcp, Microsoft Italia e Unisalento e dedicata all’innovazione tecnologica. L’evento internazionale si svolgerà dal 5 al 7 giugno in diverse location tra cui le Officine Cantelmo, il Sella Lab e il Corpo Y di Unisalento e vedrà interagire oltre 50 relatori provenienti da tutto il mondo.

In collegamento video, durante la presentazione della tre giorni, anche l’AD di Microsoft Italia, Vincenzo Esposito, che ha rimarcato gli investimenti che stanno effettuando sull’intelligenza artificiale.

Tavole rotonde tematiche e sessioni formative sui temi caldi della tecnologia come l’intelligenza artificiale, le tecnologie innovative, il mixed reality, il metaverso e la cyber security.

Tra i partener dell’evento anche Unisalento che con il suo dipartimento di ingegneria dell’informazione e il corpo Y di Ecotekne, fornisce un importante sostegno e arricchimento alla tre giorni.

Alla presentazione, l’assessore Alessandro Delli Noci ha proposto all’AD di Microsoft la Puglia e Lecce per la realizzazione cofinanziata da Microsoft dell’Academy per la formazione delle competenze sull’intelligenza artificiale in Italia.