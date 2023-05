Under 13, la Nuova Pallacanestro Monteroni punta alla Coppa Puglia

L’Under 13 della Nuova Pallacanestro Monteroni ha conquistato un posto nella finale regionale.

Importante l’obbiettivo raggiunto da questa giovane squadra salentina motivo d’orgoglio per il territorio e per la società di Monteroni cosciente che il settore giovanile sia un punto di forza, nel settantesimo anno della sua fondazione.

Nell’ultima gara, quella conclusiva della Jr. Nba Fip under 13 Championship, la giovane formazione della NP Monteroni, guidata da coach Giuseppe Quarta, ha offerto una buona prova ma non è bastata a bloccare i pari età della selezione del Potenza.

Nonostante la battuta d’arresto però si può pensare ancora in grande e quindi testa a sabato prossimo, alla sfida con la Fortis Trani e a seguire poi, la settimana dopo, con la New Virtus Mesagne per poi giungere alla finale. Obiettivo la vittoria della Coppa Puglia, che dopo una stagione entusiasmante potrebbe essere la ciliegina sulla torta dopo tanti sacrifici e tanto impegno. Un finale di stagione dunque da vivere rimbalzo dopo rimbalzo inseguendo i sogni di giovani affamati di basket.