In gelateria “Sua eccellenza Michele”: il gusto dedicato all’Arcivescovo

LECCE – Arriva un nuovo gusto di gelato dedicato all’Arcivescovo di Lecce: si chiama “Sua eccellenza Michele” ed è un variegato con fior di panna, vin santo, croccantino e cantucci.

La simpatica creazione è opera della prima gelateria sociale di Puglia, si chiama “Defriscu” e ha sede a Lecce.

La dedica nasce – spiegano – come un dolce tributo ad un uomo che dal primo giorno del suo insediamento in questa Diocesi si è distinto per generosità, sensibilità, attenzione verso i più deboli e i più sofferenti.

Insomma un gusto dolce e delicato come Monsignor Seccia, ovviamente il primo ad essere invitato ad assaggiarlo.