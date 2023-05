Brindisi: cercasi direttore sportivo

BRINDISI – Oltre che un occhio attento allo stadio che diventa un punto focale della prossima stagione, prima di iniziare a mettere ogni tassello al proprio posto, il Brindisi deve individuare in primis una figura importante, quella del direttore sportivo.

Dopo la conferma di mister Ciro Danucci adesso serve l’uomo che vada in cabina di regia, un direttore sportivo, che d’accordo con l’allenatore e con la società costruisca la nuova squadra partendo proprio da importanti riconferme, due su tutte: Opoola e Cancelli.

Proprio per quanto riguarda il direttore sportivo iniziano a filtrare le prime indiscrezioni ma sono appunto indiscrezioni di cui non esiste nessuna ufficialità.

Si parla di Antonio Montanaro, classe ‘85, che ha dimostrato ottime qualità in serie D al Chieri, ma pare che dopo essere stato contattato avrebbe fatto sapere di essere grato per il pensiero ma preferirebbe rimanere dov’è per continuare il lavoro iniziato.

Altro nome che circola nelle ultime ore, ma che non ha nessun riscontro ufficiale è quello di Pierluigi Sapio, ex Taranto, ora al Foggia, una pista difficile da praticare ma per adesso siamo nel recinto delle pure ipotesi.

Una cosa è certa la società del presidente Arigliano è attiva e propositiva.