Bomba d’acqua, danni e disagi. A Copertino un fulmine si abbatte sul Comune

SALENTO – Abbiamo cantato vittoria troppo presto, l’estate sembrava ormai ufficialmente avviata, ma è tornato il maltempo. Bombe d’acqua, grandinate, fulmini e allagamenti hanno interessato diverse zone del basso Salento. Tra le più colpite, Copertino, dove un fulmine si è abbattuto sulla sede del Comune, mandando in tilt rete elettrica, server e computer, generando non solo disagi, ma anche tanta paura. Spavento anche all’interno di un asilo nido a seguito di un blackout. Come potete vedere dalle immagini pubblicate da MeteoPuglia in foto, il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha allagato, in meno di un’ora, diverse strade, bloccando le auto parcheggiate e le vetture in transito. Anche Lecce non è stata risparmiata dal maltempo, una violenta grandinata si è abbattuta sulla città. E poi Guagnano, dove i passanti hanno immortalato uno spaventoso fulmine. Ancora un’altra cella temporalesca a Parabita, con un veloce ma intenso nubifragio che ha provocato allagamenti e ha trasformato le strade in veri e propri fiumi d’acqua. Le forti piogge hanno riempito anche i canali al servizio dei campi sulla strada che collega Ugento a Casarano. Uno di questi è straripato, allagando la strada provinciale.

Dopo diverse, ma poche ore di impetuosi nubifragi, la situazione d’allarme è rientrata, ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Potremo finalmente accogliere il sole e l’estate o dovremo continuare a uscire con l’ombrello?

Mariafrancesca Errico