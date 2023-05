BRINDISI – Il Global Service Centre delle Nazioni Unite apre le porte a 300 studenti per celebrare il 75° anniversario della Giornata Internazionale dei Peacekeeper ONU, rendendo omaggio ai più di 2 milioni di operatori inviati in aiuto dei paesi in conflitto e onorando la memoria degli oltre 4.200, che dal 1948 ad oggi, hanno perso la vita in nome della pace.