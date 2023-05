V.Francavilla-Calabro: è il giorno dell’addio. Parte il toto allenatore

È arrivato il momento di mettere nero su bianco alla risoluzione contrattuale consensuale tra Virtus Francavilla e Calabro, così come disse il presidente Magrì nella conferenza stampa di venerdì.

Dunque parte il toto allenatore.

Tra i primi nomi che circolano ma sembrano entrambi improbabili ci sono l’ex Alberto Colombo, classe ‘74, che quest’anno ha guidato il Pescara dimettendosi dopo un periodo negativo ma lasciando la squadra al terzo posto.

È un allenatore preparato ed equilibrato e il modulo con cui gioca è il 3-5-2.

Ma dopo la storia con Calabro che non ha sortito gli effetti sperati la società biancazzurra difficilmente riproverà con un altro ritorno.

Altro nome che circola nell’aria è quello di Mirko Cudini, classe 1973, ex Fidelis Andria, anche lui legato al 3-5-2, mentre il terzo nome che viene accostato agli imperiali è quello di Leonardo Colucci, classe ‘72, ex Juve Stabia, che però non gioca con il 3-5-2 ma ama il 4-3-3.

Per adesso sono solo nomi nell’agorà delle ipotesi ma è iniziato ufficialmente il dopo Calabro.

Vero è però che il presidente Antonio Magrì non ha ancora incontrato nessuno ma i due direttori Fracchiolla e Antonazzo hanno invece già iniziato i primi colloqui, dunque al momento è difficile che capire se i nomi che circolano sia reali oppure no. Bisogna attendere.

Da domani però si inizia a fare sul serio per cercare il profilo giusto.