New Basket Brindisi e Vitucci: è il momento dei saluti

BRINDISI – Happy Casa Brindisi e Frank Vitucci si dicono addio.

La società di Contrada Masseriola ha comunicato la rescissione consensuale del contratto che legava coach Frank Vitucci alla panchina biancoazzurra fino al 30 giugno 2024.

Una notizia di cui si parlava da giorni, si parlava di un interesse della Nutribullet Treviso ma sembrava tutto nel recinto delle ipotesi.

E invece è arrivata l’ufficialità di un divorzio di un matrimonio che durava da dicembre del 2017.

Sono duecentotrentasette le volte in cui il coach ha guidato la New Basket Brindisi in totale tra campionato, coppe italiane ed europee, un numero importante che rappresenta un record di longevità destinato a durare negli annali. Ottantasei le vittorie nel massimo campionato di serie A lo collocano al primo posto assoluto tra gli allenatori più vincenti della storia NBB nella massima serie.

Per Vitucci sulla pagina facebook della Stella del Sud è stato pubblicato un bel messaggio da parte della società, lungo e significativo.

Da parte della società, dai soci ai dirigenti e addetti ai lavori, è arrivato il più grande ringraziamento per un percorso condiviso insieme frutto di grandi emozioni, successi, delusioni tramutate in voglia di rivalsa, duro lavoro, sacrifici e passione quotidiana.

Può calare il sipario… pronto ad aprirsi per entrambe le parti su un futuro tutto da scrivere.

Lo sport è così c’è sempre un momento in cui bisogna mettere da parte le emozioni.