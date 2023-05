Brindisi, Cancelli punto fermo

Trentatré presenze, equilibrio, intelligenza tattica e duttilità, Crocefisso Cancelli è stato l’ago della bilancia del centrocampo di mister Ciro Danucci nella stagione appena conclusa con la vittoria nello spareggio con la Cavese e la promozione in serie c.

Il 23enne salentino doc, originario di Maglie, è uno dei fedelissimi del mister che guiderà il Brindisi anche in serie C; è in scadenza di contratto ma dovrebbe essere una delle prime operazioni di questa nuova avventura tra i professionisti.

La sua maturità calcistica nonostante la giovane età arriva da lontano, dalle giovanili del Lecce fino all’esperienza nel Nardò.

Adesso Crocefisso è pronto per il grande salto che ha meritato sul campo.

Bocche cucite da parte della società sulle prossime mosse, anche se si attende di capire chi sarà il direttore sportivo che affiancherà il confermatissimo Ciro Danucci, poi dopo si penserà alla costruzione della rosa, che sicuramente sarà giovane, affamata, volenterosa con un pizzico di esperienza, un mix che dovrà essere vincente per un campionato tranquillo che avrà come priorità mantenere la categoria.