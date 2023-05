Quarta: “Collaborazione ed entusiasmo, ecco perchè ho vinto”

SAN DONATO – Alessandro Quarta concede il bis. Grazie al 52,71% dei consensi pari a 1.947 voti, il sindaco è stato confermato alla guida di San Donato di Lecce. Niente da fare per il suo sfIdante, l’ex sindaco Salvatore Tanieli al 47,29%. Un successo chiaro mai messo in discussione.

QUARTA

E per ringraziare i suoi cittadini ha organizzato una festa in piazza. Un modo come un altro per tesitmoniare il senso di una comunità in cammino.

Al suo fianco Quarta avrà Stefania Rollo, vicesindaco con delega al Verde, Decoro Urbano, Pari Opportunità, Protezione Civile, Rapporti con il Gal; Ilenia Taurino: Servizi alla Frazione, Polizia Locale, Politiche Giovanili e del Lavoro, Eventi e Turismo; Riccardo Pellegrino allo Sport e Tempo libero, Contenzioso, Pnrr, Welfare, Personale, Comunicazione; Cesare Taurino al Bilancio, Tributi, Agricoltura, Servizi cimiteriali.

Ma Quarta non dimentica chi ha contribuito alla vittoria della sua coalizione. Incarichi particolari sono stati conferiti ad alcuni consiglieri comunali, a cominciare dall’ex sindaco Ezio Conte, a Viviana Rollo, ad Armando Rotondo e a Luca Perrone.