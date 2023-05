Playoff Nazionali Eccellenza – Il Gallipoli batte 2-0 il Matera: Iurato e Sansò in gol

GALLIPOLI – Gallipoli-Città dei Sassi Matera si è chiusa sul 2-0: i giallorossi hanno vinto tra le mura amiche del Bianco la gara d’andata del Primo Turno Nazionale Play Off – Eccellenza della competizione che assegnerà la promozione in Serie D. In gol Iurato e Sansò. La gara di ritorno, a campi invertiti, sarà disputata domenica 4 giugno. Il Gallipoli, per passare il turno, potrà vincere, pareggiare, perdere di un gol ma anche di due, segnandone almeno uno. Chi passerà il turno tra Gallipoli e Matera se la vedrà con la vincente di Agropoli-Isernia San Leucio. In gara 1, i campani si sono imposti per 2-0.