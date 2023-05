Playoff/D, la finale, il sogno: Cavese – Nardò

È il giorno tanto atteso per il Nardò che affronta la Cavese a Cava de’ Tirreni per la finale dei playoff del girone H del campionato di serie D.

la vincente di questa gara secca otterrà una posizione di privilegio nella graduatoria per i ripescaggi in serie C. E la società neretina è pronta a presentare domanda per un eventuale ripescaggio.

Fischio d’inizio alle ore 16.00 arbitra Andrea Migliorini di Verona.

In piazza Battisti, a Nardò, ci sarà un maxischermo in modo che i tifosi seguano uniti quest’ultimo appuntamento di una stagione esaltante.