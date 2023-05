NBB, giorni di silenzio. Vitucci e Giofré potrebbero salutare

BRINDISI – Sembra strano solo a pensarlo ma potrebbe accadere che coach Frank Vitucci e il direttore sportivo Simone Giofrè chiedano alla NewBasket Brindisi di essere liberati per andare a vivere una nuova avventura in veneto, nel club trevigiano della Nutribullet Treviso che sembra intenzionata a ripartire con i due professionisti che a Brindisi hanno fatto benissimo.

Da parte della società il silenzio e totale, per adesso si riflette perché anche Happy Casa Brindisi vorrebbe ridisegnare la sua nuova stagione intorno al suo allenatore e al suo direttore sportivo ma potrebbe anche decidere di liberarli dall’ulteriore anno di contratto nel caso in cui i due lo chiedessero con determinazione.

Tutto tace quindi ma la prossima settimana potrebbe essere decisiva per comprendere meglio se sono solo voci che si susseguono o se per la New Basket Brindisi si è chiuso veramente un ciclo e sta per aprirsene uno nuovo.

Treviso già in passato ha già pescato in casa Brindisi, assicurandosi le prestazioni professionali e sportive dell’assistente allenatore Morea e degli atleti Zanelli e Banks e dunque la storia potrebbe ripetersi.

New Basket Brindisi però potrebbe decidere di non mollare la presa e rilanciare proprio intorno ai due professionisti un progetto nuovo con ambizioni ancora più grandi ma è ancora presto per dirlo, tutto può accadere.

Se dovessero partire i due allora bisognerebbe ridisegnare un futuro completamente diverso rispetto a quello che si può immaginare oggi. Nello sport però è così, non c’è mai nulla di scontato e tutto può cambiare da una stagione all’altra.