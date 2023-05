LECCE – Ieri sera una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta nel Comune di Lecce in viale Giacomo Leopardi per il distacco di un grosso ramo da un pino. Il ramo precipitando, ha danneggiato un’autovettura parcheggiata regolarmente nelle vicinanze. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione ed al taglio dei rami pericolanti e alla messa in sicurezza della zona.