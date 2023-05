Colombo di rigore all’ultimo respiro e il Lecce è salvo

MONZA (di Carmen Tommasi) – Il Lecce è salvo ed è festa grande. I giallorossi battono 1-0 il Monza all’U-Power Stadium, grazie al rigore vincente di mancino di Lorenzo Colombo in pieno recupero e festeggiano la permanenza in serie A con una giornata d’anticipo. Gara bloccata, soprattutto nel primo tempo, e con poche emozioni, anche se la squadra di Baroni ci prova. Nella ripresa si gioca di più, ma le porte sembrano stregate. Il portiere giallorosso Falcone para, nella ripresa, un rigore a Gytkjaer, ma alla fine ci pensa Colombo a mettere a segno il gol partita. Salentini a quota 36, Spezia e Verona a 31. Nell’ultima di campionato arriva il Bologna al Via del Mare e sarà festa grande davanti al pubblico amico, perchè Hjulmand e compagni sono matematicamente salvi.

IN CAMPO, POCHE SORPRESE– Palladino conferma la difesa a tre con Marlon, Mari e Izzo. Petagna davanti con Caprari e Mota Carvalho. Baroni, invece, non schiera capitan Hjulmand dal primo minuto. In cabina di regia c’è Blin e poi in mediana spazio a Askildsen e Oudin. Arbitra Daniele Doveri di Roma 1.

GARA BLOCCATA – Le due squadre si studiano e i ritmi sono sostanzialmente bassi, dopo dieci minuti Di Gregorio e Falcone inoperosi. Palla gol per i giallorossi al 16′: serpentina di Banda in area di rigore che favorisce Strefezza che calcia con il mancino respinto da Izzo. Poi ci ha provato Askildsen ma spedisce altissimo. Giocata di Banda, al 24′, e traversone dentro per Askildsen, ma arriva la chiusura da parte di Pessina che allontana. Passano i minuti, ma il risultato non cambia e la partita sembra bloccata, con i giallorossi che sono abili a chiudere tutti gli spazi. Doppia conclusione, al 39′, per i salentini in contropiede, prima ci ha provato Banda dopo l’azione personale e poi Strefezza ma la retroguardia di casa è brava ad annullare entrambe le situazioni. Dopo due minuti di recupero si va a riposo sullo zero in primo tempo bloccato, con poche emozioni e in cui ha vinto l’equilibrio.

COLOMBO DI RIGORE – Doppio cambio ,quindi, per il Monza ad inizio ripresa, attacco affidato a Dany Mota. Fuori Petagna che non é riuscito ad incidere durante il primo tempo, dentro Birindelli. Entra Sensi, fuori Rovella. I brianzoli sono partiti più determinati nella ripresa. Fallo di Banda, ammonito, e calcio di punizione per il Monza: al tiro Caprari, ma nulla di fatto. Ci prova, al 67′, a girarsi in porta in area di rigore Gytkjaer, ma il suo mancino viene respinto da Umtiti. Al 70′ Ceesay ha un’occasione d’oro per mandare in gol i suoi, ma sbaglia tutto, era però in fuorigioco. Rosso, al 77′, per un membro della panchina giallorossa, qualche minuto dopo anche per uno della panchina del Monza. Colpani, all’ 80, penetra in area di rigore ed al momento del tiro viene fermato dall’intervento in scivolata da parte di Baschirotto. Per il Var è rigore. Gytkjaer si fa parare il rigore da Falcone: tutto fermo sullo zero a zero. Otto minuti di recupero. Le squadre sono stanche, il caldo si fa sentire. Si gioca a fatica e i giallorossi fanno tanta pressione. Tocco con il braccio Gytkjaer in area di rigore e aveva toccato anche con la coscia. Rigore per il Lecce, dopo la “visione” del Var, e Colombo di mancino non sbaglia, e sarà ancora serie A.

Monza-Lecce 0-1: il tabellino

MARCATORI: Colombo 90+11 (rig).

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo (77′ Colpani); Ciurria, Rovella (46′ Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Mota (60’Gytkjaer), Caprari (60′ Vignato); Petagna (46′ Birindelli. All. Palladino.

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Askildsen (63′ Hjulmand), Blin, Oudin(75′ Maleh) Strefezza (63′ Di Francesco), Ceesay (86′ Colombo), Banda (86′ Pezzella). All. Baroni.

AMMONITI: 53′ Sensi, 55′ Banda, 91′ Hjulmand.

ARBITRA: Doveri di Roma 1.

NOTE: 2′ pt, 8′ st.