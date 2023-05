Città di Gallipoli al via le semifinali verso la serie D

Semifinale play off nazionali di Eccellenza per il Città di Gallipoli che alle 16.30 affronta il Matera, nell’altra semifinale si affrontano Agropoli e Isernia. Le vincenti giocheranno la finale per accedere in serie D. Si giocheranno gare di andata e ritorno. In caso di parità varrà la regola dei gol segnati in trasferta. In caso di punteggi uguali si giocheranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Quindi oggi inizia l’avventura gallipolina alla ricerca della serie D.