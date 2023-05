Ballottaggi: si torna alle urne a Brindisi e Carovigno

BRINDISI- Si torna alle urne a Brindisi e in altri sette comuni della Puglia per il secondo turno delle elezioni amministrative, in programma oggi e domani. Nel capoluogo, Pino Marchionna, il candidato del centrodestra, proverà a confermare l’esito del primo turno, quando si è attestato al primo posto, con il 44% delle preferenze, superando di oltre 4mila voti lo sfidante Roberto Fusco (33,32%), in corsa con Pd e Movimento 5 Stelle.

Nel brindisino urne aperte anche a Carovigno, dove il ballottaggio è tra Vincenzo Radisi e Massimo Vittorio Lanzillotti.

Ricordiamo che si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo potrete seguire lo spoglio in diretta su Telerama.