Rapinavano automobilisti minacciandoli con mazze ferrate: tre arresti

LECCE- Avrebbero rapinato automobilisti minacciandoli con mazze ferrate in almeno due episodi. A finire nei guai due diciottenni brindisini e un diciassettenne di Campi Salentina, raggiunti nella notte dai carabinieri della Compagnia di Lecce, che li hanno tratti in arresto con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

I fatti risalgono al 27 dicembre 2022 e al 13 gennaio 2023. Stando a quanto emerso dalle indagini, nel primo caso, dopo avere avvicinato un’auto parcheggiata nei pressi della Motorizzazione Civile di Lecce, i tre sottrassero 10 euro alla vittima, che strattonarono e minacciarono con una mazza ferrata; nel secondo, invece, racimolarono 50 euro.