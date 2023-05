Nardò a caccia di un sogno: maxischermo in piazza

Domani alle 16.00 il Nardò di mister a Ragno gioca a Cava de’ Tirreni con la Cavese la finale playoff del girone H della serie D.

La squadra neretina dopo una cavalcata entusiasmante e dopo aver battuto il Barletta nella semifinale si ritrova di fronte alla squadra che per quasi tutto il torneo è stata in vetta alla classifica.

Sarà una gara difficile e delicata ma la vincente otterrà una posizione di privilegio nella graduatoria per i ripescaggi in serie C.

E la società neretina è pronta ad un eventuale ripescaggio. Nardò ha voglia di calcio, ha voglia di sognare il professionismo. I tifosi che non saranno presenti a Cava de’ Tirreni potranno seguire la sfida in piazza Battisti, a Nardò, dove ci sarà un maxischermo, e comunque vada sarà un successo da poter vivere tutti insieme, uniti, intorno al cuore granata che batte all’impazzata.

Arbitrerà la sfida Andrea Migliorini di Verona che sarà assistito da Alessandro Scifo di Trento e Valerio Brizzi di Aprilia.