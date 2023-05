Caos case popolari, il centro destra attende provvedimenti: “Il silenzio del Sindaco fa molto rumore”

LECCE-Di seguito la nota congiunta del centrodestra di Palazzo Carafa:

“Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, è stato posto all’attenzione dell’aula un fatto a dir poco increscioso circa il nuovo bando per le case popolari.

Con delibera numero 192 del 19/5/2023 (solo pochi giorni fa quindi) l’amministrazione ha dato “Indirizzo ai fini della redazione del bando pubblico…per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, ovvero il bando ancora non c’è. Purtroppo però, prima dopo e durante la delibera succitata ha iniziato a circolare il seguente messaggio “Buongiorno

Vi informo che l’ufficio sta predisponendo il nuovo bando per le case popolari

La giunta comunale ha approvato la delibera, e ha avviato l’iter amministrativo

Vi informerò puntualmente

Buona settimana”. Riteniamo gravissimo quanto accaduto, perché significa che qualcuno ha inteso allertare anzitempo e informalmente una cerchia ristretta di persone, violando la par condicio, circa un atto dell’amministrazione che avrebbe dovuto avere invece pubblica divulgazione nello stesso momento per tutti.

Sappiamo bene quanto la cittadinanza attenda con speranza il nuovo bando per le case popolari, e un comportamento del genere è immorale oltre che inopportuno. In passato per

casi analoghi, anzi speculari, il centrosinistra ,all’epoca all’opposizione, chiese e ottenne dall’allora Sindaco Paolo Perrone le dimissioni dell’assessore al ramo. Cocenti furono le critiche mosse all’epoca da Antonio Rotundo e Paola Povero, e oggi ?

Chi adesso è al governo e ieri era opposizione e puntava il dito (tra cui lo stesso Carlo Salvemini) come pensa di agire? A cosa si deve questo silenzio assordante? Intenderanno avere uguale coerenza, correttezza e rispetto delle Istituzioni o avranno ancora una doppia morale ?”