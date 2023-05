Si ride… di cuore: Uccio De Santis in scena per solidarietà

GALATINA – Un Uccio De Santis in grande spolvero ha fatto sganasciare dalle risate il teatro Tartaro di Galatina, gremito per l’occasione. Un’occasione doppiamente lieta, perché la serata di cabaret è stata organizzata per CuoreAmico, la onlus salentina che sostiene i bimbi affetti da varie patologie, con una raccolta fondi per intervenire laddove il servizio sanitario nazionale non arriva. L’evento è stato organizzato da Vincenzo Marra, imprenditore locale da sempre vicino a Cuoreamico, con il plauso del presidente della onlus, Paolo Pagliaro. Ed è stato un successone sotto ogni punto di vista.