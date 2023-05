Lecce, domani la rifinitura: per Hjulmand ancora lavoro personalizzato

LECCE – Lecce in campo questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Per la seduta di allenamento odierno, mister Baroni ha potuto contare sull’intera rosa ad eccezione di Hjulmand, che prosegue con un lavoro personalizzato. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare prima della partenza per la trasferta di Monza.