Giovanni Caccamo racconta il suo “Manifesto del cambiamento”

LECCE – Un libro che nasce con le parole dei giovani e che torna tra i giovani, questa volta tra gli studenti di Unisalento. Il cantautore Giovanni Caccamo e la docente Cristina Dell’Acqua hanno presentato nell’ateneo leccese il libro scitto a quattro mani “Il manifesto del cambiamento”. L’incontro rientra nel tour di simposi universitari “Parola ai giovani. Generazioni a confronto”. Il libro, con la preziosa prefazione scritta ad Hoc da Papa Francesco, è un immaginario dialogo tra un cantautore e l’Italia, quella abitata da giovani volenterosi di cambiare il mondo che abitano. Dopo aver incontrato i ragazzi, Caccamo ha percepito la sofferenza globale che li affligge, ma in loro ha anche trovato tantissime idee e spiragli di luce. L’idea di questo libro è frutto di diverse domande che sono state poi poste anche ai ragazzi e affonda le sue radici in un’altra opera del cantautore, un viaggio intergenerazionale tra anima e voce.

Caccamo, che è abituato a lavorare con la musica, questa volta ha indossato i panni del direttore d’orchestra, un’orchestra composta dalle parole dei ragazzi, quelle che “pensano per noi” e che ha sentito il dovere di mettere per iscritto, in modo da farle vivere in eterno.