“Eccellenza Sportiva pugliese”, premiato il para-atleta salentino Pierluigi Maggio

LECCE – Tra 68 eccellenze sportive pugliesi premiate in Regione c’è anche il para-atleta salentino Pierluigi Maggio, che ha portato a termine una stagione di grande successo in quella che è l’affascinante disciplina del para-triathlon. Grande successo per la prima edizione del premio “Eccellenza Sportiva Pugliese dell’anno 2022” istituito per la prima volta dalla Regione nell’ambito della “Giornata dello Sport per Tutti” all’interno della Fiera del Levante. L’onorificenza è rivolta a società e atleti pugliesi che si sono distinti nel corso dell’anno in una delle pratiche sportive riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico. Ricevono il riconoscimento dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dall’Assessore allo Sport Raffaele Piemontese.