Una vittoria di cuore frutto di tanto sacrificio, adesso i Boys Taranto festeggiano

Un gruppo unito, una grande famiglia, tanti sacrifici e una vittoria strameritata sui legni di tutti i palazzetti in cui le carrozzine hanno volato per agguantare la serie A del campionato di basket in carrozzina.

I ragazzi della Cisa Boys Taranto hanno compiuto una vera e propria impresa, hanno battuto tutte le avversarie della regular season, hanno perso una solo gara in semifinale col Vicenza prima di batterlo e approdare in finale dove vincendo con Gradisca hanno alzato la coppa al cielo.

Adesso, tornati a casa dopo la trasferta e l’impresa, gli ultimi allenamenti all’Orazio Flacco di Palagiano, mentre continuano i festeggiamenti con la consapevolezza che quella coppa è l’orgoglio di un territorio intero.

Il presidente e capitano della squadra Domenico Latagliata e il coach Egidio L’Ingesso visibilmente emozionati hanno avuto delle dediche speciali per i propri cari:

“la dedico alla mia famiglia – afferma il presidente Latagliata – perché sono stato pochissimo a casa, forse trascurandoli un po’, però loro mi sono stati sempre vicino, ringrazio mia moglie e mio figlio e tutti quanti voi, la promozione è frutto di tanto sacrificio”.

“La voglio dedicare alla mia famiglia – fa eco il coach L’Ingesso – perché mi è stata vicina in questi anni in cui non ho più allenato e cioè dal 2009, e mi ha dato l’opportunità di riprendere questa disciplina che mi sta a cuore e ovviamente al presidente che mi ha voluto al suo fianco a guidare questi magnifici ragazzi”.

Un po’ di relax, prima di pianificare la serie A, prima di pensare alla costruzione del roster 2023-24 ma c’è già una certezza, a guidare la squadra sarà ancora Egidio L’Ingesso, conferma meritata sul campo.