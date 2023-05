Spaccarono i denti in strada ad un 54enne: tre minori rischiano il processo

CALIMERA – Un’aggressione immotivata e inaspettata a colpi di arti marziali: il 2 settembre del 2022 a Calimera tre minorenni picchiarono un’intera famiglia che in quel momento stava rincasando e adesso per quell’episodio rischiano di andare a processo. Ad avere la peggio quel giorno fu il padre di famiglia, un 54enne, che oltre a lividi e contusioni agli arti, si è ritrovato per terra con i denti rotti.

Erano le 23 e fu il figlio che attendeva il resto della famiglia in casa a lanciare l’allarme: al telefono – allarmato – riferì di un gruppo di adolescenti che stava scagliando una bicicletta contro un’auto di famiglia.

Sopraggiunti di corsa padre, madre e figlia sono stati tutti aggrediti dai tre presunti baby bulli che hanno tra i 15 e i 16 anni: calci al volto, alle braccia, alle gambe gambe, colpi di arti marziali.

Uno di loro, stando alla denuncia sporta dalla famiglia, mostrando la mano sporca di sangue avrebbe detto inorgoglito “guarda che ti ho fatto”. Rivolgendosi agli amici avrebbe poi aggiunto “aggiu spaccata la faccia a nu cinquantenne”.

La famiglia, terrorizzata, a quel punto sarebbe corsa verso il cancello di casa, inseguita dai tre che minacciavano di sparargli.

Per l’accaduto le ipotesi di reato contestate a vario titolo ai tre presunti bulli sono “minacce” e “percosse”.

I nomi dei tre giovani sono finiti sul registro degli indagati dopo la denuncia sporta dall’uomo, assistito dall’avvocato Umberto Leo.

A chiederne il rinvio a giudizio la procuratrice Simona Filoni.

Il 26 ottobre prossimo sarà la giudice Paola Liaci del tribunale per i minorenni a stabilire se i tre saranno sottoposti a processo.

E.FIO