Nardò, cresce l’attesa, domenica la finalissima con la Cavese

NARDÒ – Massima concentrazione e testa alla prossima: la vittoria sul Barletta, per 2 a 0, ha permesso al Nardò di accedere alla finalissima dei playoff del girone H della serie D. Domenica, infatti, la squadra di Nicola Ragno dovrà affrontare la Cavese, reduce dal successo per 3-0 contro il Casarano, sempre in gara secca ed in trasferta.

La partita verrà prolungata ai supplementari in caso di parità entro i tempi regolamentari. Se, poi, persisterà una situazione di pareggio allora ad avere la meglio sarà la formazione campana al netto del miglior piazzamento in classifica.

In serie D, resta, quindi, da giocare solo Cavese-Nardò nel girone H per definire le nove squadre che finiranno nella graduatoria per i possibili ripescaggi in Serie C e potrà esserlo una tra le vincenti dei Play Off del Campionato Nazionale Serie D.

Ecco, perche, il Toro non vuole sbagliare l’appuntamento di Cava de’ Tirreni al Simonetta Lamberti con fischio d’ìnizio ore 16.

Infine, sono da valutare le condizioni di Antonacci e Polichetti. La squadra si allenerà sino a venerdì, tutti allenamenti pomeridiani, poi la seduta di rifinitura e la partenza.