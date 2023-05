Zes: Galatina prima città ad approvare il regolamento e l’IMU cala

GALATINA – Galatina è la prima città salentina ad approvare i regolamenti per la ZES, per rendere pienamente operative le Zone Economiche Speciali. Il Comune è dunque in procinto di approvare il regolamento di riduzione per 7 anni dell’IMU, con un’aliquota ridotta del 7,60 per mille. Si punta così ad una decisiva crescita dell’area produttiva attraverso autorizzazioni uniche rilasciate dell’autorità ZES, uno Sportello Unico Amministrativo, tempi rapidi e perentori nel rilascio delle autorizzazioni e incentivi come crediti di imposta, riduzioni sulle imposte. A tal proposito è intervenuto il consigliere delegato Andrea Gatto: “Galatina non perderà questo importante occasione. Per questo si sta procedendo a tappe forzate nel mettere a disposizione dell’autorità della ZES tutti gli strumenti in grado di avviare da subito gli iter amministrativi.” E poi conclude “Galatina è in prima fila in questa nuova sfida”.