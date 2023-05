Taranto, Antonini pezzo pregiato di un mercato per ora silente

TARANTO – Matias Antonini, classe 98, brasiliano di Porto Alegre, difensore centrale forte e intelligente che nella passata stagione ha collezionato 37 presenze siglando 3 gol, è un pezzo pregiato del mercato che sta per entrare nel vivo.

Il Taranto però in modo lungimirante lo ha confermato, qualche mese fa, fino al 2025 e dunque potrebbe decidere di privarsi di lui soltanto di fronte ad un’offerta importante.

Sarebbe però egoistico pensare di rifiutare una chiamata dalla serie A.

Ed ecco che sta accadendo perché sembrerebbe che il brasiliano sia finito nel mirino dell’Empoli.

La società toscana già salva in serie A anche in questa stagione ha tanti giovani di talento che potrebbe girare al Taranto e sui giovani mister Capuano, che adesso ha pieni poteri anche sul mercato, sa come muoversi.

Il calciomercato della società rossoblù sarà impegnativo perché si svolgerà su due binari differenti: calciatori di esperienza e giovani di belle speranze. Chissà Antonini potrebbe anche essere ceduto in cambio di qualche giovane promettente, ma con la condizione di trattenerlo ancora un anno a Taranto.

C’è tempo per capire quello che accadrà.