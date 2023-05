Porte girevoli in casa Prisma Taranto, c’è chi viene e c’è chi va.

La costruzione del nuovo roster per il campionato di Superlega è pressoché costruito: sono arrivati Kyle Russel, Jeffrey Jendryk, Filippo Lanza, Josè Miguel Gutièrrez, Lorenzo Sala, Ángel Trinidad de Haro e Giacomo Raffaelli tanti centimetri e tanta classe che si è unita agli atleti confermati Hampus Ekstrand, Aimone Alletti, Giovanni Maria Gargiulo e Marco Rizzo.

Alla guida della squadra ci sarà Vincenzo Mastrangelo e come suo vice il neo arrivato Antonello Andriani, così tra i nuovi arrivi si annovera anche il diesse Mirko Corsano.

Nelle ultime ore poi, così come fu per Antonov è arrivato un post di saluto per l’ormai ex capitano Marco Falaschi, ma non è un addio ma è un arrivederci:

“Arrivederci capitano, si legge, due stagioni in cui hai saputo essere da esempio per i compagni senza risparmiarti mai, hai dato tanto mettendoti in gioco con resilienza e passione, regista dal grande intuito e cuore grande, atleta di personalità e coraggio.

Possa essere questo un arrivederci a presto, e che tu possa portare sempre con te il vento del Sud, per cui hai valorosamente lottato ogni domenica sul campo rossoblù!

Adesso va’ dove ti porta il cuore. In bocca al lupo capitan Marco Falaschi!”

Un messaggio che testimonia ancora una volta il senso di unità e grande famiglia che si respira nella società tarantina che passo dopo passo si avvicina alla prossima stagione e da quel che sembra, sulla carta, ha deciso di alzare l’asticella della competitività e delle ambizioni.