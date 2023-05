Brindisi: Danucci sì o no?

Nulla di ufficiale ancora in casa Brindisi calcio, c’è ancora aria di festa per la straordinaria promozione in serie C ma la curiosità dei tifosi è tanta, perché per un tifoso il calcio non dovrebbe mai fermarsi, specialmente dopo una grande vittoria come quella ottenuta dalla squadra di Danucci.

Ed è proprio Ciro Danucci il primo nodo da sciogliere.

La società di Arigliano continuerà con lui al comando?

Per capire il perché di questo interrogativo bisogna tornare a febbraio scorso quando la società aveva già deciso di sollevare dall’incarico il tecnico originario di Manduria dopo il ko interno contro il Martina ma poi l’intervento della squadra capitanata da D’Anna evitò l’esonero. Da quel momento è iniziata la cavalcata e la conquista della vetta, prima dello spareggio con la Cavese. Il resto è gioia, festa, lacrime e sogni. Dopo 33 anni il Brindisi è tornato del calcio professionistico.

Adesso però si deciderà di continuare insieme? Oppure entrambi hanno altri pensieri?

Nulla di ufficiale trapela anche se pare che il Campobasso sia pronto ad affidarsi a Danucci nel caso in cui dovesse lasciare i biancazzurri. Il mister resterebbe così a guidare una squadra di serie D ambiziosa che punta al salto di categoria e il Brindisi avrebbe un nuovo condottiero.

Tutto è in divenire. Sicuramente nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le due parti e ne sapremo qualcosa in più.