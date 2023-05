Peste suina, ecco le misure di controllo della Asl

LECCE – Dopo il ritrovamento delle carcasse di cinque cinghiali dai Carabinieri forestali nel Salernitano cresce l’allarme peste suina africana in tutto il territorio nazionale. Una malattia virale dei suini e cinghiali selvatici che causa una elevata mortalità negli animali infetti. Un virus, è da sottolineare, innocuo per l’uomo.

Anche in Puglia enel Salento allerta altissima, in queste ore la Asl di Lecce ha diramato una nota con le misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana : “I Servizi veterinari del Dipartimento di Prevenzione raccomandano ai cittadini di segnalare alle Forze dell’Ordine e ai Comandi di Polizia municipale il ritrovamento o l’avvistamento di suini selvatici/cinghiali morti o moribondi sul territorio provinciale.

Allo stesso modo andrà segnalata la presenza di suini vivi liberi sul territorio.

Se il virus, come detto, è innocuo per l’uomo , crece il timore per il possibile ingresso del virus negli allevamenti.