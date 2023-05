Lecce, Banda rientra. Hjulmand forse. Il Monza perde un difensore

LECCE – Il Lecce ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort in vista della trasferta di Monza, in programma domenica alle ore 15. Per la partita contro i biancorossi brianzoli tornerà a disposizione Banda, che ha scontato la squalifica. Hjulmand ha proseguito nel lavoro personalizzato. Domani allenamento mattutino all’Acaya.

Il giudice sportivo, inatnto, ha fermato per un turno Caldirola del Monza. Il difensore salterà la sfida contro il Lecce.

Al club giallorosso inflitta una multa di 4 mila euro per lancio “di tre petardi nel recinto di giuoco e oggetti di altra natura”, si legge nel comunicato del giudice sportivo.